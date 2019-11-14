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В деле задержанного бойца ММА Сосновского новый поворот

, 10:34 | Анастасия Игонина 41

В уголовном деле, фигурантом которого стал спортсмен, появились новые факты.

Фото: Instagram @dmitry_sosnovsky_ufc

В деле о похищении человека группой лиц, среди которых предварительно был боец ММА Дмитрий Сосновский, появились новые обстоятельства. Стало известно, что пострадавший Митрофанов был хорошо знаком с некоторыми из подозреваемых.

В частности, с двумя фигурантами мужчина вел общий бизнес по техобслуживанию и ремонту грузовиков и легковых автомобилей, сообщает РЕН ТВ. В офисе этой фирмы похитители встречались с Митрофановым.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Сосновский был арестован в рамках дела о похищении человека. Вместе с подельниками боец ММА якобы требовал у потерпевшего прекратить требовать долг. 22 октября, утверждает пострадавший, его затолкали в машину и привезли в офис, где избивали и угрожали убийством.

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