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  4. Чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян застрелен в Москве

Чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян застрелен в Москве

, 10:00 | Нюра Незванова 151

Как стало известно 5-tv.ru, тело спортсмена было найдено на Нахимовском проспекте в столице.

Фото: Соцсети

Известный спортсмен, чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян застрелен в Москве. Тело мужчины было обнаружено на юго-западе столицы на Нахимовском проспекте между домами 59 и 61 вечером 13 ноября.

Как стало известно 5-tv.ru, Боляна нашли без признаков жизни у автомобиля Infiniti.

Сообщается, что выстрел в область головы боксера произвел неизвестный, которые позже скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело по факту убийства спортсмена.

40-летний спортсмен достиг больших высот в тайском боксе. Он трижды становился чемпионом мира по тайскому боксу по версии WPKA, а также выигрывал чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из колледжа Благовещенска, где в результате стрельбы погибли два человека.

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