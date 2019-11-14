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  4. Задержанный набросился на следователя и угрожал ему расправой в СИЗО Ленобласти

Задержанный набросился на следователя и угрожал ему расправой в СИЗО Ленобласти

, 11:52 | Карина Бернтгольц 32

Инцидент произошел в следственном изоляторе № 1 «Кресты» в Колпино.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Задержанный мужчина набросился на следователя и угрожал ему физической расправой. Инцидент произошел в следственном изоляторе № 1 «Кресты» в Колпино Ленинградской области.

Как сообщили в региональном отделении МВД, в ходе следственных мероприятий обвиняемый попытался причинить вред здоровью сотрудника правоохранительных органов. Мужчина сорвал куртку с вешалки и выбросил ее в коридор, порвал протоколы следственных действий, а после угрожал расправой следователю.

Действия злоумышленника были зафиксированы камерами наблюдения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что драка в петербургском СИЗО-1 «Кресты-2», видео с которой было выложено в сеть, возникла из-за сигарет. Об этом заявил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

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