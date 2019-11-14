Видео: Псковский чиновник прокомментировал «нецензурный» ролик с его участием

Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов прокомментировал неприятный инцидент с его участием. В сеть попало видео, на котором чиновник нецензурно выражается в адрес сотрудника полиции.

По словам Сопотова, события происходили еще весной этого года. Происходящее на записи мужчина назвал «нелицеприятной для него беседой» и подчеркнул, что принес свои извинения полицейскому на следующий же день.

«Полгода назад состоялась эта эмоциональная мужская и нелицеприятная для меня беседа. На следующий день я встретился с тем человеком, принес извинения, было мужское рукопожатие. О видео, которое полгода хранилось, я ничего не знал», — рассказал Сопотов 5-tv.ru.

Как сообщают региональные СМИ, разговор на повышенных тонах Сопотов вел из-за того, что полицейские остановили автомобиль, в котором ехал руководитель муниципального предприятия «Благоустройство» — у инспекторов возникло подозрение, что водитель нетрезв. Однако сам чиновник утверждает, что в машине его не было, а на место разбирательств он приехал самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скандальный ролик с участием Сопотова изучает полиция Псковской области.