«Век груди не видать»: полуобнаженная Карпович предложила придумать подпись к ее фото

Актриса Мирослава Карпович опубликовала горячее фото, под которым оставила несколько вариантов описания снимка. В кадре звезда «Папиных дочек» позирует топлес, прижавшись животом к стене. На артистке черная кожаная юбка с расстегнутой молнией.

«P.S.: хештеги для журналистов», — подписала снимок Карпович.

Instagram @m1r0slava_karpovich

Среди предложенных вариантов фигурируют формулировки «бесстыдница», «я ж не мать» и «век груди не видать». Также в одном из хештегов Мирослава поблагодарила всех за внимание, а в другом отметила, что уважает труд журналистов.

Снимок и идею высоко оценили фолловеры Карпович. За первый же час с момента публикации поклонники актрисы оставили больше пяти тысяч лайков и десятки одобрительных комментариев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала, как отдыхает на Мальдивах.