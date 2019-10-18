«Кайфушечки»: звезда «Папиных дочек» показала, как отдыхает на Мальдивах

Мирослава Карпович, хорошо известная публике по роли Маши в сериале «Папины дочки», решила переждать осеннюю непогоду на Мальдивах. Девушка поделилась с подписчиками роликом на котором она вместе со своим спутником резвится в лазурной воде.

На своей странице в Instagram Мирослава разместила видео — в кадре, поделенном на две части, сама Карпович в раздельном красном купальнике и молодой человек в голубых плавках бегут по воде в сторону берегу. Судя по подписи под роликом это была отсылка к одной из наиболее известных сцен сериала «Спасатели Малибу», в которой вдоль берега по воде бежит героиня Памелы Андерсон.

Поклонники приняли такой досуг любимой актрисы более чем благосклонно — в комментариях фолловеры охарактеризовали происходящее на видео как «кайфушечки».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Маша из «Папиных дочек» продемонстрировала шпагат с котом.