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«Кайфушечки»: звезда «Папиных дочек» показала, как отдыхает на Мальдивах

, 15:54 Репортаж 117

Мирослава Карпович повеселила поклонников своей пародией на знаменитую сцену из «Спасателей Малибу».

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Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich

Мирослава Карпович, хорошо известная публике по роли Маши в сериале «Папины дочки», решила переждать осеннюю непогоду на Мальдивах. Девушка поделилась с подписчиками роликом на котором она вместе со своим спутником резвится в лазурной воде.

На своей странице в Instagram Мирослава разместила видео — в кадре, поделенном на две части, сама Карпович в раздельном красном купальнике и молодой человек в голубых плавках бегут по воде в сторону берегу. Судя по подписи под роликом это была отсылка к одной из наиболее известных сцен сериала «Спасатели Малибу», в которой вдоль берега по воде бежит героиня Памелы Андерсон.

Поклонники приняли такой досуг любимой актрисы более чем благосклонно — в комментариях фолловеры охарактеризовали происходящее на видео как «кайфушечки».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Маша из «Папиных дочек» продемонстрировала шпагат с котом.

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