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Мужчина заявил, что едет в детсад к ребенку с гранатой и автоматом

, 12:13 | Анастасия Игонина 74

О намерении приехать к дошкольному учреждению в Ленобласти с оружием, мужчина рассказал полицейским.

Фото: www.globallookpress.com / Markus Brunner

Полицейские в Ленобласти задержали мужчину, планировавшего приехать в детский сад с оружием.

Как стало известно 5-tv.ru, 39-летний мужчина сам позвонил в полицию. Он заявил, что едет в детский сад в поселке Вырица с автоматом и гранатой. Звонивший объяснил, что везет с собой оружие и боеприпасы, потому что ему не разрешают увидеться с ребенком.

Принявшему звонок дежурному удалось убедить мужчину изменить маршрут и приехать к зданию МВД. Там решительно настроенного родителя задержали сотрудники полиции. В машине задержанного действительно нашлись предметы, напоминающие по виду автомат и гранату — однако выяснилось, что это муляжи. Также стало известно, что мужчина уже был дважды судим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина облил щелочью более пятидесяти воспитанников детского сада.

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