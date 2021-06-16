Любителям цитрусовых: Лайфхак по очистке апельсина без потери даже капли сока

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Сергей Зеленский
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5-tv.ru знает, как просто обеспечить себе суточную норму витамина С.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arco Images / Musterer, Werner; 5-tv.ru

Апельсины полезны особенно в холодное время года, когда из-за недостатка солнечных лучей организму человека требуется все больше полезных микроэлементов.

Согласно исследованиям, взрослому человеку в день нужно съедать два-три апельсина, чтобы восполнить суточную потребность витамина С. Но человеческая лень и всевозможные отговорки всегда являлись преградой на пути к здоровому образу жизни.

5-tv.ru предлагает преодолеть такого рода «препятствия», и съедать необходимое количество этих оранжевых фруктов каждый день, не боясь испачкать одежду, стол и пол каплями сока.

Нам понадобится, безусловно, сам апельсин, который предварительно нужно обкатать рукой по твердой поверхности — чтобы мякоть внутри отделилась от кожуры. Также нужно вооружиться довольно острым ножом и столовой ложкой.

Делаем неглубокий надрез по радиусу всего плода, не задевая мякоть. Затем аккуратно вводим под кожуру столовую ложку, и по кругу аккуратными движениями отделяем содержимое. Таким образом буквально за одну минуту необходимое количество столь важного витамина без труда появится на столе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выжать весь сок из апельсина в домашних условиях, а также публиковал рецепт вкусных и диетических апельсиновых долек с курагой к чаю.

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