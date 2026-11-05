«Казалось, что умру»: Разумовская рассказала о самом тяжелом испытании в карьере

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 45 0

Артистка после пережитого даже не понимала, что вокруг нее происходит.

Как Карина Разумовская пережила паническую атаку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Карина Разумовская пережила паническую атаку во время съемок фильма «Лес»

Российская актриса Карина Разумовская во время съемок фильма «Лес» пережила паническую атаку, которая стала для нее тяжелым эмоциональным испытанием. О случившемся она рассказала в интервью «Известиям».

Это произошло, когда шла работа над сценой под сильным «ливнем». По словам артистки, режиссер картины Гамлет Дульян хотел добиться эффекта «сумасшедшего дождя» из фильма «Форрест Гамп», где вода льется со всех сторон. Для этого создателям картины даже пришлось использовать настоящие пожарные машины.

«Мы лежим на земле якобы без сознания. Воды столько, что невозможно дышать, и ничего не слышно. А у меня фобия — с детства боюсь утонуть и, к сожалению, ничего не могу с этим сделать. В тот момент казалось, что я действительно умру — началась паническая атака», — сказала она.

Актриса отметила, что в тот момент не слышала ни команду «стоп», ни команду «начали» и не понимала, закончились съемки сцены или нет. Она добавила, что этот эпизод оказался самым тяжелым в ее профессиональной карьере.

Разумовская исполнила одну из главных ролей в мистическом триллере «Лес», который выйдет на экраны 12 ноября. По сюжету две девушки приезжают из Москвы в Карелию, но во время путешествия теряются в лесу. Они пытаются выбраться, однако каждый раз сталкиваются с новыми угрозами, которые посылает им тайга.

Картину представили на 34-м фестивале «Окно в Европу», который прошел в Выборге в августе этого года. Фильм занял третье место, а также удостоился приза зрительских симпатий «Выборгский счет».

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«Казалось, что умру»: Разумовская рассказала о самом тяжелом испытании в карьере

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