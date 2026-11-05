Никита Джигурда оказался в антироссийской базе данных ГУР Украины

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 20 0

Ранее киевский режим признал артиста лицом, «создающим угрозу безопасности» страны.

Никиту Джигурду внесли в базу ГУР — за что

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Актер Никита Джигурда попал в антироссийскую базу главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщило РИА Новости.

Среди причин, по которым Киев включил артиста в список, указываются поддержка им спецоперации на Украине, а также поездки в новые регионы России.

В январе 2025 года министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины признало Джигурду лицом, «создающим угрозу национальной безопасности», а в апреле Владимир Зеленский ввел против него ограничения — под них попали также балетмейстер Николай Цискаридзе, певцы Александр Розенбаум, Гарик Сукачев и другие известные россияне.

Сам Джигурда позже заявил, что испытывает гордость за то, что оказался в санкционном списке Зеленского. По его словам, в него вошли лучшие российские артисты, позиция которых угрожает режиму.

Ранее ГУР Украины включило в эту же базу заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, за поддержку президента РФ Владимира Путина и исполнение вместе с ним гимна страны. В его карточке указано, что исполнитель является «голосом спецоперации».

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