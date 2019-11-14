Лидер Rammstein инсценировал драку на Дворцовой площади в Петербурге

Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн поделился в Instagram архивным видео, на котором вместе со шведским актером Петером Стормаре разыграл шуточную сцену. Действия ролика разворачиваются на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

На кадрах рок-музыкант, одетый в плащ и шляпу, дает пощечины космонавту, на что его оппонент отвечает тем же. На заднем фоне играет русская народная песня «Калинка-малинка». Герои продолжают друг с другом «драться» до тех пор, пока в завершение записи не раздается выстрел. На оглушительном звуке «поединок» Линдеманна и Стормаре обрывается.

Как отмечают РИА Новости, шуточный ролик был снят в рамках челленджа #Stehaufchallenge, посвященного танцу из клипа на песню Steh auf, который группа Lindemann представила в сентябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тилль Линдеманн опубликовал в YouTube клип на новую песню «Knebel» своего метал-проекта Lindemann.