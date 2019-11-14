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Лидер Rammstein инсценировал драку на Дворцовой площади в Петербурге

, 15:26 | Карина Бернтгольц Видео 18

Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram архивное видео, на котором дает пощечины космонавту.

Фото: www.globallookpress.com / Frederic Kern

Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн поделился в Instagram архивным видео, на котором вместе со шведским актером Петером Стормаре разыграл шуточную сцену. Действия ролика разворачиваются на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

На кадрах рок-музыкант, одетый в плащ и шляпу, дает пощечины космонавту, на что его оппонент отвечает тем же. На заднем фоне играет русская народная песня «Калинка-малинка». Герои продолжают друг с другом «драться» до тех пор, пока в завершение записи не раздается выстрел. На оглушительном звуке «поединок» Линдеманна и Стормаре обрывается.

 
 
 
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#lindemann #till_lindemann_official #peterstormare #petertagtgren #stehauf #stehaufchallenge #saintpetersburg

Публикация от  Till Lindemann (@till_lindemann_official)

Как отмечают РИА Новости, шуточный ролик был снят в рамках челленджа #Stehaufchallenge, посвященного танцу из клипа на песню Steh auf, который группа Lindemann представила в сентябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тилль Линдеманн опубликовал в YouTube клип на новую песню «Knebel» своего метал-проекта Lindemann.

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