«Аж передернуло!» Пегова удивила фанатов, показав свои разноцветные глаза

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова провела фотосессию на фоне делового центра «Москва-Сити». Во время съемки фотограф сделал несколько портретных снимков звезды, фокусировав внимание на ее чертах лица. Например, на одном из кадров крупным планом изображены глаза теледивы, которые, как выяснилось, у Пеговой разных цветов.

Поклонники честно признались, что раньше не обращали внимания на эту необычную особенность артистки. На новом фото они впервые присмотрелись к цвету ее глаз и заметили, что на одном из них есть пятно горчичного цвета, а другой — чисто голубой.

Впрочем, сама Пегова не стала уделять этому внимание в подписи к посту. Она отметила, что была рада провести съемку в такой красивой локации, которой дала даже собственное название — «зеркально-стеклянные джунгли».

«Нечасто я бываю в этих зеркально-стеклянных джунглх, но когда попадаю сюда, да еще и в шикарную погоду, то конечно производит впечатление!» — призналась теледива.

Instagram @pegovairina

Подписчики, в свою очередь, заинтересовались разноцветными глазами Пеговой. Некоторым показалась эта особенность очень привлекательной, другим — слегка пугающей.

«Не пойму, что это: отражение или целый сегмент на радужной оболочке правого глаза необычного цвета?!»

«Ирина, какие у вас необычные и красивые глаза!»

«Пеговушка! В одном глазу цвет другой или это оптический обман зрения?»

«Ух, как! Аж передернуло», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова примерила элегантный образ.