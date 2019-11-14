  1. Пятый канал
  4. Беглый владелец крупнейшего автодилера «Рольф» Сергей Петров продает бизнес

Беглый владелец крупнейшего автодилера «Рольф» Сергей Петров продает бизнес

, 22:24 | Сергей Зеленский Видео 24

Россиянин скрывается от российского правосудия за границей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Астапкович Владимир, 5-tv.ru

Основатель и владелец крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергей Петров, объявленный российскими властями в международный розыск, намерен продать этот бизнес.

Компания, которая в настоящий момент находится под управлением кипрской Delance Limited, уже приступила к рассмотрению возможностей ее 100-процентной продажи, пишет URA.RU. Эту информацию подтвердил и сам Петров, сообщает Forbes.

В отношении него и ряда других руководителей «Рольф» в июне 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье о выводе средств за рубеж по подложным документам, которая предполагает до десяти лет лишения свободы. В салонах автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге прошли обыски.

Следствие считает, что в 2014 году Петров незаконно перевел за границу четыре миллиарда рублей. По предварительным данным, бизнесмен от имени компании «Рольф» приобрел по завышенной цене акции «Рольф Эстейт», которые принадлежали кипрской «Панабел лимитед». При этом Петров фактически управлял всеми тремя компаниями.

В сентябре Петрова объявили в международный розыск, так как он находится за рубежом. Ранее сообщалось, что Сергей Петров возвращаться на родину не планирует.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.21
0.01 70.68
0.01
Три знака зодиака, расставшись с которыми вы очень пожалеете

Последние новости

23:09
«Не изолировать, а убивать»: Юрий Башмет за смертную казнь для Олега Соколова
22:53
Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой политике и экономике
22:39
Ученые раскрыли секрет крепкого здоровья долгожителей
22:24
Беглый владелец крупнейшего автодилера «Рольф» Сергей Петров продает бизнес
22:09
Ольга Серябкина рассказала о драке с Еленой Темниковой
21:52
Думская комиссия выявила иностранное вмешательство в 17 регионах России

Сейчас читают

Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине
Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев