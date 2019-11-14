Беглый владелец крупнейшего автодилера «Рольф» Сергей Петров продает бизнес

Основатель и владелец крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергей Петров, объявленный российскими властями в международный розыск, намерен продать этот бизнес.

Компания, которая в настоящий момент находится под управлением кипрской Delance Limited, уже приступила к рассмотрению возможностей ее 100-процентной продажи, пишет URA.RU. Эту информацию подтвердил и сам Петров, сообщает Forbes.

В отношении него и ряда других руководителей «Рольф» в июне 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье о выводе средств за рубеж по подложным документам, которая предполагает до десяти лет лишения свободы. В салонах автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге прошли обыски.

Следствие считает, что в 2014 году Петров незаконно перевел за границу четыре миллиарда рублей. По предварительным данным, бизнесмен от имени компании «Рольф» приобрел по завышенной цене акции «Рольф Эстейт», которые принадлежали кипрской «Панабел лимитед». При этом Петров фактически управлял всеми тремя компаниями.

В сентябре Петрова объявили в международный розыск, так как он находится за рубежом. Ранее сообщалось, что Сергей Петров возвращаться на родину не планирует.