В отношении основателя группы компаний «Рольф» возбуждено уголовное дело

, 17:07 Видео 24

В салонах автодилера в Москве и Петербурге проходят обыски.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

В отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело о махинациях с валютой. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По информации 5-tv.ru, следователи и силовики нагрянули в офисы крупного российского автодилера в Москве и Санкт-Петербурге в четверг, 27 июня.

Как сообщает «Ъ» со ссылкой на собственного корреспондента, сотрудники ФСБ в масках стоят у входа в центральный офис «Рольфа» в столице на Алтуфьевском шоссе. Силовики не пускают никого внутрь здания. По словам одного из сотрудников «Рольфа», работники организации практически не выходят из помещения.

«Нам ничего не говорят. Говорят, чтобы мы оставались на своих местах. Иногда выпускают покурить», — цитируют свой источник Iz.ru.

По словам руководителя PR-направления «Рольфа» Павла Носова, обыски продолжаются, однако дилерские центры работают в штатном режиме. Представитель компании отметил, что организация может понести репутационные риски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанного бизнесмена Василия Бойко-Великого доставили СИЗО. В структурах, связанных с предпринимателем прошли обыски, в том числе в компаниях «Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Ваш финансовый попечитель».

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