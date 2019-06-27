Руководство холдинга «Рольф» подозревают в афере на четыре миллиарда рублей.

В салонах крупнейшего автодилера России — холдинга «Рольф» — в четверг, 27 июня, прошли обыски. В офисах компании в Москве, Петербурге и в региональных отделениях следователи при поддержке сотрудников ФСБ и спецназа изъяли документацию и компьютеры.

Руководство компании подозревают в афере на четыре миллиарда рублей. По версии следствия, топ-менеджеры компании сами у себя покупали акции по завышенным ценам, тем самым переводя средства за рубеж.

Возбуждено дело по статье «Совершение валютных операций с использованием подложных документов». По предварительным данным, владелец сети Сергей Петров находится за границей и возвращаться в страну не планирует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Волгограде пресекли преступную деятельность продуктовых аферистов.