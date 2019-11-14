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Анастасия Решетова поделилась впечатлениями от первых родов

, 23:24 | Светлана Александрова Фото 344

Невеста рэпера Тимати ответила в Instagram на вопросы подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова провела в своем аккаунте в Instagram сеанс ответов на вопросы подписчиков. Как и можно было ожидать, не обошлось без вопросов о родах, ведь она подарила рэперу Тимати сына Ратмира менее месяца назад. Одна из фанаток написала, что благодаря вдохновляющему влиянию Анастасии она перестала бояться рожать. На это молодая мама призналась, что и сама теперь не боится.

«Это конечно больно, но процесс настолько уникальный и интересный, что боль уходит на второй план», — написала Решетова.

Другая подписчица спросила, почему не видно дедушки и бабушки маленького Ратмира со стороны матери. Анастасия ответила, что ее папа с мамой уже несколько раз навещали внука — и в родильном доме, и дома.

«Если я не выкладываю людей в Instagram, это не показатель того, что их нет рядом», — написала она, хотя и признала, что из-за того, что мама живет в Петербурге, возможность видеться выпадает не часто.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 23-летняя невеста рэпера Тимати, модель, блогер и бизнесвумен Анастасия Решетова родила своего первого ребенка в одной из московских клиник 16 октября. На днях она похвасталась в соцсетях фото, на котором кормит малыша.

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