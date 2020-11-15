День Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери: что нельзя делать 15 ноября?

Православный мир 15 ноября восхваляет Шуйскую-Смоленскую икону Божией Матери, которая приносит исцеление многим людям на протяжении вот уже более чем трех сот лет.

Также ее называют «Одигитрия Шуйская», ведь в переводе с древнегреческого это означает «указующая путь», «путеводительница», а написана она была в Воскресенском приходе города Шуи под Смоленском.

История ее написания уникальна: в середине XVII века в этой местности жителей буквально косила моровая язва — острое инфекционное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, поражением лимфоузлов, легких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. Оно характеризуется высокой летальностью.

Уповая на божью милость, прихожане поручили православному монаху написать образ Смоленской Божией Матери. После окончания работы ее поместили в церковь и искренне молились. Как гласит предание, постепенно опасное заболевание стало исчезать.

Позднее от Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери произошло много исцелений, особенно от глазных болезней.

Что нельзя делать 15 ноября

Не рекомендуется отправляться в дальние путешествия, и, по возможности, отложить командировки. Энергетика дня сулит вероятность конфликтов. Лучше спокойно заняться рутинными делами и не встревать в чужие ссоры.

Что можно делать 15 ноября

Если удалось минимизировать выходы из дома, то, например, хозяйкам рекомендуется заниматься рукоделием и шитьем. Издавна считалось, что начатую в этот день работу необходимо до рождественских праздников: это считалось доброй приметой.

Сновидения: высока вероятность дурных снов, но это вовсе не означает, что они сбудутся. Лучше по утру прочесть любую молитву. Сегодня сны скрывают психологические проблемы подсознания.

День Ангела сегодня у людей с именем Константин.

Праздники и знаменательные даты

Также в этот день отмечается день памяти святых Акиндина, Пигасия и с ними семи тысяч мучеников, пострадавших за христианство в IV веке. Кроме того сегодня отмечается Всероссийский день призывника, День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России, Международный день вторичной переработки. В этот день в 1934 году в СССР состоялась первая звуковая телепередача.

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