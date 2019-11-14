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  4. День Кузьмы и Демьяна: что категорически нельзя делать 14 ноября

День Кузьмы и Демьяна: что категорически нельзя делать 14 ноября

, 0:14 | Ниса Мурзанаева 240

Святые помогают в обретении здоровья и сохранении брака.

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Фото, видео: pravmir.ru, ТАСС /Couple having argument, /Ben Birchall, /Данилюшин Александр

Православные христиане отмечают 14 ноября день Кузьмы и Демьяна. Бог даровал братьям возможность избавлять других от болезней, и они посвятили исцелению ближних всю свою жизнь. За помощь в обретении здоровья товарищи ничего не брали с пациентов. Кузьма и Демьян строго следовали принципу Иисуса Христа «даром получили, даром давайте». За это святых прозвали в народе бессребрениками.

По одному из преданий, Кузьму и Демьяна погубил их наставник во врачебном искусстве. Мастер позавидовал ученикам из-за популярности и дара свыше, увел братьев в горы и покончил с ними.

Что нельзя делать в этот день:

В этот праздник принято подавать милостыню. Однако ни в коем случае нельзя заглядывать в глаза тому, кому даете деньги. Иначе — быть беде.

Стоит оставить ссоры с ближними. Пригласите родственников, с которыми находитесь в затяжном конфликте, к себе домой на ужин. Кузьма и Демьян оценят ваши старания и даруют вам крепкий брак, где муж — верный семьянин, а жена — добрая хозяйка.

Что можно делать в этот день:

В день Кузьмы и Демьяна принято ставить на стол блюда из курицы. Обычно праздник отмечали с размахом. Стол ломился от вкусных яств и пива. В древние времена люди сами варили хмельной напиток.

Важное поверье для страдающих от недуга людей: нужно съесть в этот день куриное сердце и помолиться о здоровье святым. Заболевание оставит вас после искренней просьбы Кузьмы и Демьяна.

Известно, что идеи, которые приходят в этот день в голову, посланы свыше. Любой, даже самый невероятный замысел, который вы сегодня задумали, при должной работе и усердии — сбудется.

Приметы:

— днем тепло — зима будет такой же;

— на деревьях остались листья — зима будет долгой и суровой;

— на дорогах грязно и сыро — настоящие холода придут только в конце января.

Именины у Елизаветы, Ульяны, Александра, Давида, Дениса, Ивана Петра, Сергея, Федора и Якова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нельзя делать в день преподобных Никодима и Спиридона.

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