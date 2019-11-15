Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений

Изменение — единственная константа, Раки. То, что вы показали на этой неделе, это мужество в своих лучших проявлениях. Продолжайте быть такими же активными и настойчивыми. Но в то же время вам стоит принять, что вы не способны делать несколько дел в один момент и тем более делать их за других людей. Это не принесет пользы. Вам нужно время, чтобы обработать знания и приспособиться к новому образу жизни. Будьте терпеливы.

Физическое истощение — это одно; психическое — совсем другое. Если вы чувствуете, что стресс поглощает вас, уступите вашей потребности в одиночестве. Иногда вам просто нужно перевести телефон в режим полета и позволить себе выспаться вдоволь. Утро вечера мудренее, не так ли? Чтобы изменить положение вещей, звезды рекомендуют вам провести время в компании близких. Они помогут вам понять ваши проблемы.

Что вы делаете, когда сталкиваетесь с несправедливостью? Вы опускаете руки или начинаете вести себя агрессивно, заражая ненавистью окружающих? Тельцы, чем меньше вы делаете, тем больше получаете. Продолжайте добросовестно жить и будьте готовы увидеть свершение справедливости. Тельцы, которые в последнее время чересчур много работали, подумайте о том, чтобы взять перерыв для передышки. Кстати, еще не поздно спланировать поездку на выходные.

Вы проиграли битву, а не войну. Овны, у вас еще есть возможность все изменить. Однако победа потребует не только вашей физической силы. Поэтому оторвитесь от материального плана существования и загляните внутрь себя, чтобы найти запас устойчивости. Помните, погода не должна быть мрачной, если вы этого не хотите. Проявляйте доброту и сострадание к себе. Делайте маленькие вещи, которые приносят вам радость на более глубоком уровне.

Для победы нужно нечто большее, чем просто применение физической силы, Овны. Близнецы, не позволяйте физическому истощению одолеть вас. Потратьте время, которое вам нужно чтобы немного передохнуть. Весы, иногда нужно отдавать приоритет отдыху и расслаблению.

♌ Лев

Когда вы концентрируете всю свою энергию на том, что любите, вы становитесь магнитом радости и изобилия. В результате богатство свободно течет в вашу жизнь. Имейте это в виду, когда столкнетесь с выбором сегодня. Выберите путь, который зажигает вашу страсть и приносит вам радость. То, что вы рискуете, не означает, что все проявится немедленно. Не забывайте быть терпеливыми ко Вселенной и к себе.

Космический совет: вылейте свою энергию в то, что приносит вам радость.

♍ Дева

«Самая большая проблема в общении — это иллюзия, то оно произошло», говорил Джордж Бернард Шоу. Не позволяйте себе попасть в эту ловушку. Помните, мы все еще находимся во власти ретроградного Меркурия. Убедитесь, что-то, что вы сказали, и то, что поняли другие, соответствует друг другу. Когда дело доходит до профессиональных вопросов, лучше всего все изложить на бумаге. Если вы столкнулись с проблемой, обратитесь к эксперту по этому вопросу.

Космический совет: излагайте свои мысли четко, прямо и убедитесь, что вас правильно поняли.

♎ Весы

В мире, который прославляет занятых, понимают важность отдыха и омоложения. Весы, вы имели дело с некоторыми серьезными изменениями за последние несколько дней. Ваше тело заслуживает отдыха. А потому запишитесь на спа-процедуры или сеанс ароматерапии немедленно! Некоторые из вас могут оправиться от своего рода предательства. Не каждый заслуживает знать ваши секреты. Имейте это в виду, думая о своих друзьях и врагах.

Космический совет: возьмите выходной, позвольте своей душе и телу отдохнуть.

♏ Скорпион

Как нельзя войти в одну воду дважды, так и не получится вернуть прошлое, поймите и примите это, Скорпионы. Таков цикл жизни. У вас есть сила и гибкость, необходимые для адаптации к данным изменениям. Поверьте, что все в конечном счете все происходит для вашего высшего блага. Сегодня вы получите напоминание о том, что ваше тело является священным храмом, в котором находится ваша душа. Держите обещания, которые вы дали себе. У вас нет причин игнорировать свое здоровье.

Космический совет: изменения — единственная константа, примите происходящее, в будущем вы поймете, что все не зря.

♐ Стрелец

Во время путешествия по жизни у вас может быть карта перед глазами, а может ее и не быть. Но важно то, что вы знаете, каким будет ваш следующий шаг. Обратите внимание на свою интуицию. Не игнорируйте знаки и символы. Поверьте, что вы уже на правильном пути. Тем временем, Стрельцы, не забывайте, что штурвал в ваших руках, а потому у вас есть возможность вносить изменения в маршрут, по которому вы движетесь. Космический совет: обратите внимание на свой внутренний голос.

♑ Козерог

Командная работа разделяет задачу и умножает успех. Сегодня прилагайте сознательные усилия, чтобы работать с людьми, а не против них. Команда мечты, объединенная общими целями, наверняка достигнет поставленных целей намного быстрее, чем ожидалось. Помните, как лидер, вы также несете ответственность за превращение камней в бриллианты и напоминание другим об их истинном потенциале. Не стесняйтесь пролить свой свет на мир. Космический совет: вы работаете с командой, которая вас прекрасно понимает.

♒ Водолей

Есть причина, почему вы взяли в свою команду талантливого человека, Водолей, чтобы вам не пришлось делать всю работу самостоятельно! Вы больше не армия из одного человека. Вам не нужно нести груз всей компании на своих плечах. Обременение мирскими задачами на самом деле уводит вас от вашей священной цели. Сегодня звезды рекомендуют вам работать умно (не усердно) и делегировать обязанности с улыбкой.

Космический совет: сосредоточьтесь на больших задачах.

♊ Рыбы

Посмотрите на себя, Рыбы! Вы способны с грацией и уравновешенностью разрешать конфликты, восстанавливать мир и выходить из нестабильных ситуаций. Вы заслуживаете не только похвалы и благодарности, но и признания и вознаграждения. Сегодня вы будете в центре межличностных отношений всех видов. Будьте катализатором перемен, Рыбы. Начните разговор за пределами своего рабочего места. Некоторым из вас может быть предоставлена ​​возможность сотрудничать с людьми, которые вас глубоко вдохновляют. Максимально используйте эту возможность.

Космический совет: наполните мир вокруг вас светом.

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