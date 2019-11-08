Видео: Представлена форма сборной России на Евро-2020

Стало известно, в какой форме выступят наши футболисты на Евро-2020. В презентации участвовали четыре игрока «Локомотива». Первыми форму примерили — Гильерме, Алексей Миранчук, Владислав Игнатьев, Рифат Жемалетдинов, а также полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. Игроки национальной сборной следующим летом выйдут на поле в красных футболках с белым воротником. На рукавах — синие и белые полосы.

Ну, а накануне был представлен другой символ чемпионата — мяч. В основе его дизайна — черные полосы, словно оставленные кистью художника. Они символизируют размытость границ. Ведь впервые в истории Евро пройдет сразу в 12 странах, в том числе и в России. Четыре матча проведут в Петербурге. Кстати, именно в Северной столице могут опробовать новые форму и мяч — через неделю играем с бельгийцами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште.