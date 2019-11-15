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  4. Страны БРИКС приняли декларацию по итогам саммита в Бразилии

Страны БРИКС приняли декларацию по итогам саммита в Бразилии

, 7:08 Эфирная новость 26

Согласно тексту декларации, лидеры БРИКС подтвердили приверженность принципам суверенитета, взаимного уважения, а также сотрудничества суверенных государств в области поддержания безопасности.

Фото, видео: ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Тема:
БРИКС 97

В Бразилии завершился саммит БРИКС. По его итогам лидеры государств подписали совместную Декларацию, в которой отражено общее видение мировых экономических и политических вопросов. Участники саммита подчеркнули необходимость решать региональные кризисы только дипломатическим путем. Четверг оказался самым насыщенным днем. На итоговой пресс-конференции президент Владимир Путин рассказал о возрастающей роли БРИКС в мировой политике.

«БРИКС является определенным фактором стабильности не только в политике, но и в мировой экономике, поскольку выступает за открытые рынки, против любого вида протекционизма», — сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что по мере изменения ситуации в мире роль и значение БРИКС будет расти.

«Уважаемые коллеги, вы посмотрите, что происходит в экономике. Посмотрите просто на цифры. В этом году БРИКС обошел страны „Семерки“ по объему ВВП по паритету покупательной способности на 12%», — отметил российский лидер.

В последний день саммита Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Бразилии Жоиром Болсонару. Российский президент назвал Бразилию стратегическим партнером, на долю которой приходится треть объема российской торговли с Латинской Америкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину.

Тема:
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