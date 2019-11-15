  1. Пятый канал
  4. Как по запаху можно распознать серьезное заболевание — репортаж

Как по запаху можно распознать серьезное заболевание — репортаж

, 19:42 Эфирная новость 60

Ученым и их необычным коллегам предстоит поставить диагнозы полутора тысячам жителей Новгорода.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Ковалев Петр, 5-tv.ru

Человечество уже совсем скоро научится улавливать болезни по запаху. Жители Великого Новгорода участвуют в большом научном эксперименте. Там опробуют уникальную методику диагностики рака легких и желудка, а также туберкулеза и сахарного диабета. При чем еще на стадии их появления. Оказывается, тяжелые заболевания имеют свой запах. И распознать его могут крысы, благодаря особенно тонкому обонянию.

Ростовские ученые уже несколько лет используют обыкновенных крыс не в качестве подопытных животных, а как полноценных коллег — особенности обоняния грызунов сегодня могут помочь совершить прорыв в диагностике тяжелых заболеваний еще на стадии их появления.

Такой «живой сенсор» безошибочно определяет больное дыхание человека. Впоследствии диагноз у них подтвердился.

За сенсационным экспериментом следит Вадим Хуланхов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые раскрыли секрет крепкого здоровья долгожителей.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений

Последние новости

20:36
Футболисты вместе с талисманом Евро-2020 провели футбольный матч в детском центре в Петербурге
20:29
Серябкина в кружевном бюстгальтере сразила юзеров — сексуальное фото
20:20
Лауреатов Международного большого детского фестиваля наградили в Петербурге
20:10
Потерявшуюся мать актера Александра Носика нашли в больнице
20:02
Двое украинских военных погибли при взрывах в Балаклее — видео
19:53
«Мама тоже не промах»: Александр Васильев восхищен фигурой Любови Толкалиной

Сейчас читают

«Тотальное повреждение мышц»: Терешин сделал «руки-базуки» из вазелина, а не синтола
«Душа танцует самбу»: Пегова зажигательно исполнила бразильский танец — видео
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев