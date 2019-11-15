Человечество уже совсем скоро научится улавливать болезни по запаху. Жители Великого Новгорода участвуют в большом научном эксперименте. Там опробуют уникальную методику диагностики рака легких и желудка, а также туберкулеза и сахарного диабета. При чем еще на стадии их появления. Оказывается, тяжелые заболевания имеют свой запах. И распознать его могут крысы, благодаря особенно тонкому обонянию.

Ростовские ученые уже несколько лет используют обыкновенных крыс не в качестве подопытных животных, а как полноценных коллег — особенности обоняния грызунов сегодня могут помочь совершить прорыв в диагностике тяжелых заболеваний еще на стадии их появления.

Такой «живой сенсор» безошибочно определяет больное дыхание человека. Впоследствии диагноз у них подтвердился.

За сенсационным экспериментом следит Вадим Хуланхов.

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