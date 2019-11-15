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Известный бразильский футболист женился на российской модели

, 9:44 | Мия Субботина Фото 30

Радостной новостью поделилась супруга спортсмена в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @dorozhko

Нападающий бразильского футбольного клуба «Палмейрас» Луиз Адриану женился на российской модели Екатерине Дорожко. Об этом девушка лично сообщила на своей странице в Instagram.

«Можете нас поздравить», — подписала Екатерина свадебные фото.

Instagram @dorozhko

Друзья пары и подписчики последовали просьбе невесты футболиста и оставили в комментариях свои поздравлениям молодоженам.

«Ура!!! Поздравляю от души! Совет да любовь! Гармонии и взаимопонимания! Страсти и позитива»;

«Ребята, вы потрясающие»;

«Катя, поздравляю! Берегите друг друга!» — написали фолловеры.

Луиз Адриану наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтер», в котором выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Последние два года спортсмен выступал за футбольный клуб «Спартак».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Яна Поплавская сыграет свадьбу следующей весной: «Согласилась на пятом году».

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