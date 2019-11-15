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Завод на Урале, где нашли тело 14-летней школьницы, не охранялся

, 10:54 | Ниса Мурзанаева 38

Местные жители требуют снести недостроенное здание, где год назад уже находили тело другого подростка.

Фото: www.globallookpress.com / Horst Galuschka

Заброшенный завод в Челябинской области, где нашли мертвой 14-летнюю школьницу, не охранялся. Местные жители требуют снести недостроенное здание, где год назад уже находили тело другого подростка, который свел счеты с жизнью. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Трагедия произошла в городе Еманжелинск. В региональном СУ Следственного комитета РФ не располагают данными об инциденте.

Горожане утверждают, что много раз жаловались правоохранителям на постоянные «тусовки» подростков в недостроенном неохраняемом объекте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Челябинском возле заброшенного завода нашли тело школьницы.

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