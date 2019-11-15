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  4. Гиблое место: под Челябинском возле заброшенного завода нашли тело школьницы

Гиблое место: под Челябинском возле заброшенного завода нашли тело школьницы

, 8:38 | Ниса Мурзанаева 90

Год назад там же было обнаружено тело другого подростка.

Фото: ТАСС/Stefan Puchner

В Челябинской области рядом с заброшенным заводом обнаружено тело 14-летней девочки. По предварительной информации, школьница свела счеты с жизнью. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в городе Еманжелинске. Тело подростка найдено неподалеку от недостроенного хлебозавода. В СК РФ по Челябинской области данных о происшествии не поступало.

Местные жители давно требуют снести «заброшку». По словам пользователей соцсети, дети часто проводят досуг в опасном недостроенном сооружении, а полиция ничего не может с этим сделать. Известно, что год назад на этом месте покончил с собой еще один несовершеннолетний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тела двух детей нашли в овраге с водой в Приморском крае.

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