Звезда «Дома-2» опубликовала в сети абсолютно голое фото с сыном

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой абсолютно голой держит на руках маленького сына Мирона. В комментариях разгорелся серьезный спор о морали.

«Я всего лишь мальчишечка маленький / Но скажу вам друзья одно / Я люблю, когда мамочка рядышком…», — сопроводила фото стихотворением Ермолаева.

Instagram @ermolaevanelly

Ее подписчики разделились на два лагеря. Сторонники первого заявили, что такие фото можно иметь в личном архиве, но категорически нельзя выкладывать на всеобщее обозрение. Некоторые опасаются, что Мирон расстроится в зрелом возрасте из-за поступка матери.

«Взрослому сыну будет стыдно за это фото, поверьте»;

«Захотелось тебе такое фото — оставь его у себя в архиве!»

«Видно, что малыш смущается, и вы считайте это нормально? Это не нормальным для ребенка! Ужас просто! С головой, по-моему, у вас не все в порядке», — написали недовольные.

Во втором лагере парируют тем, что на фото не видно никакой пошлости, призывают не быть ханжами, а также не верят в обиду взрослого Мирона на мать.

«Даже очень не пошло вышло, очень невинно, по-доброму и мило»;

«Вы каждый день в Instagram видите сиськи и жопки, а тут совсем кошмар? Все аккуратно прикрыто и со вкусом!»

«Мне кажется, взрослый, который стал нормальной, состоявшейся личностью, не будет стесняться себя маленького. Это естественно все», — написали пользователи.

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