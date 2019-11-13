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  4. Обнаженная звезда «Дома-2» в образе секс-рабыни рассорила фанатов — фото

Обнаженная звезда «Дома-2» в образе секс-рабыни рассорила фанатов — фото

, 18:33 | Валентин Черников 119

Рита Керн взбудоражила Instagram снимком без одежды.

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Фото, видео: Instagram @mrs.ritakern

Бывшая участница телестройки Рита Керн вновь спровоцировала подписчиков в Instagram на конфликт в комментариях. Известная объемным бюстом девушка демонстрирует его везде, где удается. Каждый раз среди 200 тысяч подписчиков микроблога находятся сторонники такой откровенности и противники.

Теперь Керн решила пойти до конца и облачилась в костюм Евы с налетом БДСМ. На очередном снимке она стоит в профиль. Свет падает на ее спину и то, что ниже. Передняя часть тела остается в тени, но видна не хуже задней. На модели лишь несколько цепей.

Instagram @mrs.ritakern

Чтобы фото в социальной сети допустили к публикации, звезда «Дома-2» замазала сосок черным фломастером. Инстаблогер уже использовала образ секс-рабыни в белом парике. Однако тогда она прикрывала обнаженную грудь руками, и на ней было нижнее белье.

На очередное оголение пользователи соцсети отреагировали ожидаемо. Мужчины пожелали, чтобы подобных фото было больше, а дамы раскритиковали Керн за развязность. Некоторые из них повздорили друг с другом и отписались от страницы.

«Яркая соблазнительница»;

«Тебе не стыдно свой силикон напоказ выставлять? Взрослая женщина, а так себя ведете!»

«Не слушайте никого. Вы прекрасны в своих начинаниях. Вы смелы словно Ахиллес, ибо идете по своему пути. Вы потрясающая, Мисис Керн!», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рита Керн разместила в микроблоге снимок с намеком на эротику.

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