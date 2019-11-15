Видео с операции по удалению «рук-базук» Кирилла Терешина опубликовала Алана Мамаева

Алана Мамаева, супруга футболиста Павла Мамаева, выложила на своей странице в Instagram видео, на котором видны кадры с операцией по откачиванию синтола из «рук-базук» Кирилла Терешина.

«Ужас-ужас, худой-худой», — сказала Мамаева о Терешине, когда тот зашел в палату.

Позже она спросила молодого человека, готов ли тот к операции.

«Я готов, мне даже не страшно», — ответил Кирилл.

На следующих кадрах видно, как его отвозят на каталке в операционную, подготовку хирурга к откачиванию синтола, а также группу медиков, стоящих в операционной. Заканчивается ролик кадрами из ординаторской.

В сторис Мамаева добавила, что курировала медицинское сопровождение Терешина. Подробности о перенесенной им операции она пообещала сообщить позже совместно с двумя врачами, один из которых оперировал Кирилла.

Как сообщал 5-tv.ru, Кирилл Терешин уже давно жаловался на ухудшение состояния здоровья. У его «рук-базук» росла температура, появлялись отеки, воспаления и новообразования.