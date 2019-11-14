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Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

, 3:29 | Ниса Мурзанаева Видео 77

Спортсмен длительное время жаловался на ухудшение состояния здоровья.

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Фото, видео: Instagram @ruki_bazuki_official

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции. Юноше откачали из обеих рук синтол — вещество, применяемое для локального увеличения объема мышц. Однако в новом ролике конечности знаменитости имеют всю ту же перекаченную форму.

Молодой человек длительное время жаловался подписчикам на ухудшение здоровья: повышение температуры, появление отеков, воспалений и новообразований. Ранее «360» сообщал — Кирилл Терешин решился на операцию, и врачи удалили ему затвердевшие синтоловые «банки».

 
 
 
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Публикация от Кирилл Терешин (Руки Базуки) (@kirilltereshin96)

Вот только на новом видео, опубликованном Кириллом Терешиным, «руки-базуки» по-прежнему на месте. Сам интернет-звезда операцию и ее последствия никак не комментировал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кирилл Терешин принял решение откачать из мышц опасный синтол.

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