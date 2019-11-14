Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции. Юноше откачали из обеих рук синтол — вещество, применяемое для локального увеличения объема мышц. Однако в новом ролике конечности знаменитости имеют всю ту же перекаченную форму.

Молодой человек длительное время жаловался подписчикам на ухудшение здоровья: повышение температуры, появление отеков, воспалений и новообразований. Ранее «360» сообщал — Кирилл Терешин решился на операцию, и врачи удалили ему затвердевшие синтоловые «банки».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кирилл Терешин (Руки Базуки) (@kirilltereshin96) 2 Июл 2019 в 8:10 PDT

Вот только на новом видео, опубликованном Кириллом Терешиным, «руки-базуки» по-прежнему на месте. Сам интернет-звезда операцию и ее последствия никак не комментировал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кирилл Терешин принял решение откачать из мышц опасный синтол.