Певица Анна Семенович опубликовала соблазнительное фото на своей странице в Instagram. Артистка позирует в роскошной обстановке на кровати в одной бежевой блузе. Манящий образ певицы дополнила вылезшая из-под блузы лямка бюстгальтера.

«Доброе утро мои дорогие, в пятницу особенно сложно просыпаться. Хочется нежиться под теплым одеялом и погружаться в удовольствие. Всем отличного дня. Вы уже посмотрели мой новый клип? Моя „Секси-бомбочка“ вас покорила?» — поинтересовалась у поклонников знаменитость.

Instagram @ann_semenovich

Подписчики восхитились сексуальным образом артистки и поделились своим впечатлением от нового клипа звезды.

«Анечка, клип поднимает настроение и заряжает энергией! Так держать, вперед к новым свершениям и победам»;

«Да покорил ваш клип, вчера вечером посмотрела, класс! Вы просто огонь, я восхищаюсь вами»;

«Шикарный снимок. Все роскошно и чудесно, от модели до обстановки!»;

«Анна, вы, как всегда, в своем репертуаре, превосходны и восхитительны», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты оценили фото постройневшей Анны Семенович на Мальдивах.