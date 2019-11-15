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  4. Сексуальная Семенович в легкомысленном халатике взбудоражила фанатов — фото

Сексуальная Семенович в легкомысленном халатике взбудоражила фанатов — фото

, 16:44 | Мия Субботина Фото 85

Артистка расспросила поклонников про свою музыкальную работу.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Певица Анна Семенович опубликовала соблазнительное фото на своей странице в Instagram. Артистка позирует в роскошной обстановке на кровати в одной бежевой блузе. Манящий образ певицы дополнила вылезшая из-под блузы лямка бюстгальтера.

«Доброе утро мои дорогие, в пятницу особенно сложно просыпаться. Хочется нежиться под теплым одеялом и погружаться в удовольствие. Всем отличного дня. Вы уже посмотрели мой новый клип? Моя „Секси-бомбочка“ вас покорила?» — поинтересовалась у поклонников знаменитость.

Instagram @ann_semenovich

Подписчики восхитились сексуальным образом артистки и поделились своим впечатлением от нового клипа звезды.

«Анечка, клип поднимает настроение и заряжает энергией! Так держать, вперед к новым свершениям и победам»;

«Да покорил ваш клип, вчера вечером посмотрела, класс! Вы просто огонь, я восхищаюсь вами»;

«Шикарный снимок. Все роскошно и чудесно, от модели до обстановки!»;

«Анна, вы, как всегда, в своем репертуаре, превосходны и восхитительны», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты оценили фото постройневшей Анны Семенович на Мальдивах.

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