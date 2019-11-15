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  4. Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам XI саммита в Бразилии

Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам XI саммита в Бразилии

, 16:18 Эфирная новость 40

Россия с 1 января становится председателем БРИКС и следующий саммит пройдет в Петербурге.

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Фото, видео: Reuters / Ueslei Marcelino; 5-tv.ru

Тема:
БРИКС 98

Ситуация на Ближнем Востоке, кризис в странах Латинской Америки, отношения с США и скидки для Украины стали основными темами пресс-конференции Владимира Путина в Бразилии.

Простая арифметика. Будь честным с партнерами, избегай двойных стандартов. Это касается и экономики, и политики, но эта формула нравится не всем. В Латинской Америке неспокойно. Четыре дня назад в Боливии произошел госпереворот. Тревожно в Чили. Как Россия должна реагировать на то, что прежний миропорядок трещит по швам?

Саммит БРИКС накануне завершил свою работу. Лидеры стран-участниц по результатам переговоров на высшем уровне представили итоговый документ. Эксперты считают, что объединение уже вышло за рамки финансового блока.

О будущем БРИКС расскажет Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину.

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