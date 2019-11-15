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В Госдуме прокомментировали запрет на посуточную аренду квартир

, 17:30 | Игорь Рязов Видео 11

Депутат Сергей Пахомов опроверг сведения, что новое постановление правительства запрещает гражданам сдавать свое жилье в краткосрочную аренду.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Schutt, CHROMORANGE / Bilderbox, Sebastian Gollnow

Правительство РФ не запрещало гражданам сдавать свои квартиры в посуточную аренду. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.

«Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом. Это записано везде, где только можно», — цитирует парламентария РИА Новости.

Пахомов объяснил, что цель постановления заключалась только в том, чтобы привести существующие нормы в соответствие с законодательством о хостелах. В соответствии с ним, в квартирах нельзя предоставлять гостиничные услуги. Они предполагают обязательную выдачу белья, уборку и регистрация гостей в ФМС. К аренде жилья эти нормы не относятся.

Информация о запрете посуточной аренды квартир появилась 15 ноября. В частности, ФАН сообщал, что соответствующее постановление подписал глава правительства. В статье говорилось, что жилые помещения запрещается использовать для оказания гостиничных услуг.

Так же было сказано, что запрещается размещать в квартирах промышленные предприятия или заниматься миссионерской деятельностью. При этом квартиры можно использовать для бизнеса или профессиональной деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России подвалы многоэтажек откроют для бездомных животных.

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