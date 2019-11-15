«Все нормально»: актриса Доронина нашлась в больнице после слухов о пропаже

Актриса Татьяна Доронина находится в больнице. Об этом после тревожных новостей о ее пропаже сообщил помощник артистки Игорь Орбу.

Некоторое время назад в эфире ток-шоу одного из федеральных каналов сообщалось, что местоположение Дорониной неизвестно. С ней не могли связаться даже люди из ее ближайшего окружения.

Первый супруг актрисы рассказал, что у Татьяны был конфликт с руководителем МХАТа имени Горького Эдуардом Бояковым. Мужчина якобы вынудил актрису покинуть должность художественного руководителя театра. Взамен этого для Дорониной ввели специально придуманную должность — «почетный президент».

Однако опасения оказались напрасными. Доронина никуда не исчезла и находится в больнице на плановой госпитализации.

«В се с ней нормально. Ждем 21 ноября. Будет награждение. Она сейчас на плановой госпитализации, но ничего критического с ней нет. Все нормально, не волнуйтесь, все хорошо» , — цитирует Орбу Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что был госпитализирован Армен Джигарханян.