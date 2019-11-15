«Все нормально»: актриса Доронина нашлась в больнице после слухов о пропаже

Актриса Татьяна Доронина находится в больнице. Об этом после тревожных новостей о ее пропаже сообщил помощник артистки Игорь Орбу.
Некоторое время назад в эфире ток-шоу одного из федеральных каналов сообщалось, что местоположение Дорониной неизвестно. С ней не могли связаться даже люди из ее ближайшего окружения.
Первый супруг актрисы рассказал, что у Татьяны был конфликт с руководителем МХАТа имени Горького Эдуардом Бояковым. Мужчина якобы вынудил актрису покинуть должность художественного руководителя театра. Взамен этого для Дорониной ввели специально придуманную должность — «почетный президент».
Однако опасения оказались напрасными. Доронина никуда не исчезла и находится в больнице на плановой госпитализации.
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Ранее 5-tv.ru писал о том, что был госпитализирован Армен Джигарханян.