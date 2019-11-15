  1. Пятый канал
  4. «Все нормально»: актриса Доронина нашлась в больнице после слухов о пропаже

«Все нормально»: актриса Доронина нашлась в больнице после слухов о пропаже

, 15:01 | Анастасия Игонина 87

Женщина легла в медучреждение на плановую операцию.

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Актриса Татьяна Доронина находится в больнице. Об этом после тревожных новостей о ее пропаже сообщил помощник артистки Игорь Орбу.

Некоторое время назад в эфире ток-шоу одного из федеральных каналов сообщалось, что местоположение Дорониной неизвестно. С ней не могли связаться даже люди из ее ближайшего окружения.

Первый супруг актрисы рассказал, что у Татьяны был конфликт с руководителем МХАТа имени Горького Эдуардом Бояковым. Мужчина якобы вынудил актрису покинуть должность художественного руководителя театра. Взамен этого для Дорониной ввели специально придуманную должность — «почетный президент».

Однако опасения оказались напрасными. Доронина никуда не исчезла и находится в больнице на плановой госпитализации.

«Все с ней нормально. Ждем 21 ноября. Будет награждение. Она сейчас на плановой госпитализации, но ничего критического с ней нет. Все нормально, не волнуйтесь, все хорошо», — цитирует Орбу Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что был госпитализирован Армен Джигарханян.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений

Последние новости

16:03
Видео допроса отчима, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки
15:55
В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с самолетами в «Шереметьево»
15:49
Победителей премии «Сделано в России — 2019» назвали в Москве
15:37
Видео тренировки сборной России накануне матча с командой Бельгии
15:32
«Сможет смотреть ток-шоу»: Адвокат об условиях содержания доцента Соколова в СИЗО
15:25
«Шутники» распространили слух о смерти Дуэйна «Скалы» Джонсона

Сейчас читают

Соколов показал, как топил рюкзак с отрубленными конечностями убитой студентки
Первые зрители отреагировали на приквел к фильму «Брат 3. Младший»
Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев