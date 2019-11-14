Армен Джигарханян госпитализирован. Об этом стало известно 5-tv.ru. Сообщается, что актер почувствовал себя нехорошо, и ему вызвали медиков.

14 ноября артист будет проходить необходимые исследования.

Однако представитель Джигарханяна в комментарии ТАСС сказал, что у Армена Борисовича было плановое профилактическое обследование.

Подробности его самочувствия уточняются.

Армен Джигархянян — советский и российский актер и руководитель Московского драматического театра. Известен по ролям в таких фильмах как: «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт», «Цареубийца».