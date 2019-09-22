Внучка Софии Ротару поделилась с поклонниками снимком с отдыха в Калифорнии

Внучка Софии Ротару порадовала подписчиков новым фото в Instagram. София Евдокименко, путешествующая сейчас по Америке, предстала в новом, очень нежном образе. На снимке, сделанном в Калифорнии, 18-летняя модель позирует в джинсовых шортах, белой майке и удлиненном персиковом жакете на фоне оранжевой декоративной панели. Волосы девушки распущены и развеваются на ветру, а лицо закрывают большие затененные очки.

«Какая замечательная барышня, и еще и внучка нашей дорогой Софии».

«Очень нежная!»

«Эй, София, Ты прекрасна!», — восхищаются комментаторы.

О внучке знаменитой певицы известно не так много. Она живет в Лондоне, где изучает английскую литературу и историю искусств. В модных показах девушка участвовала с подросткового возраста, но увлекается еще и музыкой. На днях под псевдонимом Sofia Eve она выпустила новый трек, о чем также сообщила в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve) 18 Сен 2019 в 11:01 PDT

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как София Евдокименко отдыхала этим летом в Италии.