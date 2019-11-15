В Вильнюсе заявили, что обменяли двоих граждан РФ на двоих литовцев и норвежца

Власти Литвы заявили, что обменяли двоих российских граждан на двух литовцев и одного норвежца, пишет ТАСС.

Как в свою очередь сообщили в офисе премьер-министра Норвегии, подданный Королевства был передан им на территории прибалтийской республики.

Как заявил президент Литвы Гитанас Науседа, процесс обмена осужденными за шпионаж лицами успешно состоялся. Накануне глава прибалтийской республики помиловал двух россиян, которые с 2017 года отбывали сроки — десять и 10,5 лет заключения, соответственно.

Норвежец Фруде Берг был осужден в России в апреле 2019 года за шпионаж, и приговорен к 14 годам колонии строгого режима.