Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве пятилетнего ребенка в Крыму. Мужчина будет ждать суда в СИЗО.

Ранее мужчина признался, что задушил малышку и показал место нахождения тела в селе Кропоткино. На допросе он уточнил, что перевез тело в машине и сбросил в канаву недалеко от дома.

До этого подозреваемый утверждал, что девочка пропала 12 ноября, когда он ушел из дома по делам. В поисках ребенка участвовали около 170 добровольцев.

Если вина мужчины подтвердится, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео допроса отчима, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки.