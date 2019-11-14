Следователи рассматривают несколько версий исчезновения пятилетней девочки в Крыму

Следователи и сотрудники правоохранительных органов ведут поиски пятилетней девочки, пропавшей без вести в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма. В поисковых мероприятиях задействованы около 170 добровольцев.

Отец малышки признался, что оставил ребенка дома одного, а сам уехал по делам. Когда мужчина вернулся, дочери в квартире не обнаружил, а дверь была открыта.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что за день до исчезновения отец пропавшей написал заявление о том, что малышка заболела, поэтому не сможет ходить в детский сад.

По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».

В качестве одной из версий исчезновения девочки следователи также рассматривают вариант, что малышка оступилась и упала с высоты.

Lizaalert.org

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новорожденная малышка умерла через два дня после матери в Петербурге. Причины гибели ребенка неизвестны.