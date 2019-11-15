  1. Пятый канал
  4. Видео допроса отчима, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки

Видео допроса отчима, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки

, 16:03 | Игорь Рязов Видео 110

Отчим ребенка показал следователям канаву, в которой, по версии следствия, пытался спрятать мертвого ребенка. Его показания сняли на камеру.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; СК РФ

Следственное управление СК РФ по Крыму опубликовало видео с места, в котором нашли тело пропавшей пятилетней девочки. На него указал ее отчим, задержанный по подозрению в убийстве падчерицы.

Тело девочки было закопано в канаве рядом с домом в селе Кропоткино. На видео, опубликованном СК РФ, ее отчим раскапывает руками землю, в которой лежит детская курточка.

На допросе он рассказал, что раскаялся в убийстве, как только его совершил. Тело девочки к месту захоронения подозреваемый привез на автомобиле, спрятав на заднем сидении.

Как сообщал 5-tv.ru, заявление об исчезновении пятилетней девочки поступило правоохранителям 13 ноября. Ее отчим рассказал, что накануне вечером она сама ушла из дома, когда он вышел по делам. Чтобы найти ребенка, были организованы поиски — в них приняли участие около 170 добровольцев.

15 ноября ее отчим был задержан по подозрению в убийстве и сокрытии тела. Возбуждено уголовное дело, мужчина дал признательные показания.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений

Последние новости

17:32
Жена рэпера Джигана ответила на вопросы подписчиков про беременность
17:30
В Госдуме прокомментировали запрет на посуточную аренду квартир
17:18
Адвокат Соколова объяснил, зачем на доцента надели бронежилет и каску
17:07
Известный математик Олег Ивашев-Мусатов случайно выпил «Крота»
17:00
Видео: премию «Меценат года» вручили на Культурном форуме в Петербурге
16:54
Нет управы на переправе: водитель-лихач сбил сотрудника ГИБДД в Якутии

Сейчас читают

Соколов показал, как топил рюкзак с отрубленными конечностями убитой студентки
«Душа танцует самбу»: Пегова зажигательно исполнила бразильский танец — видео
Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев