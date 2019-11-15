Видео допроса отчима, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки

Следственное управление СК РФ по Крыму опубликовало видео с места, в котором нашли тело пропавшей пятилетней девочки. На него указал ее отчим, задержанный по подозрению в убийстве падчерицы.

Тело девочки было закопано в канаве рядом с домом в селе Кропоткино. На видео, опубликованном СК РФ, ее отчим раскапывает руками землю, в которой лежит детская курточка.

На допросе он рассказал, что раскаялся в убийстве, как только его совершил. Тело девочки к месту захоронения подозреваемый привез на автомобиле, спрятав на заднем сидении.

Как сообщал 5-tv.ru, заявление об исчезновении пятилетней девочки поступило правоохранителям 13 ноября. Ее отчим рассказал, что накануне вечером она сама ушла из дома, когда он вышел по делам. Чтобы найти ребенка, были организованы поиски — в них приняли участие около 170 добровольцев.

15 ноября ее отчим был задержан по подозрению в убийстве и сокрытии тела. Возбуждено уголовное дело, мужчина дал признательные показания.