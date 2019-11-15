Конкурс на второй этап тестирования «Лидеров России» составил десять человек на место

Свыше 91 тысячи человек были допущены к участию в дистанционных тестах первого этапа конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом сообщил руководитель конкурса, гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Допущено к первому блоку тестирования у нас было 91 тысячи 355 человек. Это те, кто выполнил все задания, связанные с видеоинтервью и со всеми остальными требованиями на этапе регистрации», — сказал Комиссаров.

Задания включали в себя проверку интеллектуальных способностей потенциального лидера: от общих знаний в области юриспруденции, экономики, истории, географии, культуры до выявления таких психологических качеств как умственная работоспособность и стрессоустойчивость. Также в ходе тестирования выяснялись навыки быстрого счета и поиска ошибок в тексте в условиях стресса и сжатых сроков, вербальный, числовой и пространственный интеллект и многое другое.

Все проходившие данный этап конкурса затем получат индивидуальный разбор их ошибок, а в случае их незначительного количества или отсутствия, перейдут на следующий этап. На него будут отобраны 20 тысяч человек.

Второй этап отбора стартует 19 ноября, и будет включать в себя тесты на управленческий потенциал по трем направлениям: «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии».

Всего для участия в текущем конкурсе — третьем по счету — было подано более 233 тысяч заявок. Итоги дистанционного этапа подведут 17 декабря.

Победители конкурса получат образовательный грант в один миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, какие тесты предстоит проходить участникам конкурса «Лидеры России».