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  4. Портрет обвиняемого в убийстве историка Соколова появился в Михайловском замке в Петербурге

Портрет обвиняемого в убийстве историка Соколова появился в Михайловском замке в Петербурге

, 22:33 | Сергей Зеленский Фото 237

Инициаторами выступили активисты арт-группы «Снегирики».

Фото: ТАСС/Егоршин Валентин

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Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 84

В Михайловском замке в Петербурге на постоянной экспозиции «Лица России» среди портретов появилось изображение бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей студентки Анастасии Ещенко. Как сообщает сайт 78.ru, изображение арестованного преподавателя истории поместили туда активисты некоей арт-группы «Снегирики».

«Мы просим организаторов выставки признать, что история России вовсе не такая уж и „зефирка“. И речь не только о вчера, но и о сегодня», — пояснили они свой поступок.

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На постоянной выставке «Лица России» представлена эволюция портретного жанра в отечественном искусстве разных времен. Среди экспонатов на стену активисты повесили плакат с изображением Олега Соколова.

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15 ноября продолжаются следственные действия с участием Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко. По версии следствия, 9 ноября он трижды выстрелил в девушку, предположительно, после конфликта. Доцент около суток хранил тело погибшей в своей квартире в центре Петербурга. После мужчина, по версии следствия, расчленил тело и отнес останки к реке Мойке, где пытался их утопить.

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Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 84
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