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Рейтинг миллиардеров Bloomberg снова возглавил Билл Гейтс

, 10:55 | Игорь Рязов Видео 138

Сооснователь Microsoft обошел главу Amazon по размеру капитала после неожиданного решения Минобороны США.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Böhmer, Sandrine THESILLAT via www.imago, Andrej Sokolow, imago stock&people, FrankHoermann/SVEN SIMON; Известия / Дмитрий Коротаев

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров, составленный Bloomberg. В течение двух последних лет в перечне лидировал глава Amazon Джефф Безос.

Состояние Гейтса оценивается в 110 миллиардов долларов, а состояние Безоса — почти в 109 миллиардов долларов. В агентстве отмечают, что вырваться в лидеры сооснователю Microsoft помог Пентагон.

Так, 25 октября Microsoft получила от Минобороны США контракт на 10 миллиардов долларов, после чего ее акции выросли на 4%. Акции Amazon, которая тоже участвовала в тендере, после оглашения результатов подешевели на 2%.

В материале также говорится, что Джефф Безос был бы намного богаче, если бы не развод с женой. После разрыва Маккензи получила 25% его акций Amazon. Сейчас эта доля оценивается в 35 миллиардов долларов.

В свою очередь, Билл Гейтс, возможно, никогда бы не сместился с первого места в рейтинге, если бы не его благотворительность. За 25 лет он пожертвовал в их с женой фонд более 35 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто возглавил рейтинг богатейших людей в России по состоянию на март 2019 года.

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