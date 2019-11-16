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Арестованы счета и деньги обвиняемой в шпионаже Цуркан на сумму 451 млн рублей

, 13:12 | Ниса Мурзанаева 910

Всего в рамках уголовного дела арестовано порядка одного миллиарда рублей.

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Лефортовский суд Москвы арестовал счета и денежные средства Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Общая сумма арестованного имущества составила около 451 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Арест наложен на наличные деньги и счета, принадлежащие Карине Цуркан, и хранящиеся у нее дома и в арендуемых банковских сейфах. Обвиняемой в шпионаже отныне запрещено владеть, пользоваться и распоряжаться данными денежными средствами.

По версии следствия, Карина Цуркан могла передавать иностранным спецслужбам данные о поставках электроэнергии в самопровозглашенные республики Донбасса и на территорию Крыма. Всего в рамках уголовного дела в отношении обвиняемой в шпионаже арестовано порядка одного миллиарда рублей. В настоящий момент Цуркан находится в следственном изоляторе «Лефортово».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях уголовного дела в отношении Карины Цуркан.

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