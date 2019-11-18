Дмитрий Киселев о законопроекте про вино: «Это настоящая революция»

Известный российский журналист и телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня» и председатель союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью МИЦ «Известия» высказался о внесенном в Госдуму законопроекте о виноделии. В документе вводится четкий понятийный аппарат виноделия и виноградарства (возделывание винных сортов винограда), а также законодательно закрепляются технологические правила производства винодельческой продукции.

Признание государством роли качества вина

Киселев назвал законопроект «настоящей революцией» и рассказал об истории отношения государства к виноделию в целом.

«На самом деле, это настоящая революция. Ничего подобного в России до сих пор не было. Закон о вине в Российской империи был усилиями Голицына Льва Сергеевича принят в апреле 1914 года, подписан императором. Но летом уже разразилась Первая мировая война, а с ней и сухой закон, кокаин — не до виноделия», — сказал он.

По его словам, закон о вине так и не был принят в созданном 30 декабря 1922 года СССР, и молодой России тоже понадобилось на это почти 30 лет.

«И вот сейчас наконец принимается закон, где впервые в нашей истории будет дано определение, что такое вино: вино — это продукт брожения винограда, и ничто иное <…>», — отметил журналист.

Киселев подчеркнул, что «российское вино — это вино, которое изготовлено из винограда, выращенного в России».

«То есть ничего подобного раньше не было, за исключением вот этой отчаянной попытки Голицына, так и не реализованной. Я надеюсь, что сейчас это оздоровит отрасль», — сказал он.

«Нечистоплотный бизнес»

Особенно внимание Киселев обратил на вино, которое по достаточно доступным ценам сейчас продается по всей России.

«Знаете, в отрасли до сих пор процветал бизнес, который эту отрасль разрушал изнутри. Потому что производилось так называемое вино из так называемого балка, то есть это привозной полуфабрикат, который покупался за границей по дешевке, и дальше — бодяжьте, разливайте, закисляйте, раскисляйте, подслащивайте, добавляйте спирт, ароматизируйте, красьте, называйте это вином. И это приносило немалые доходы тем, кто этим занимался», — объяснил телеведущий вновь необходимость законопроекта.

Журналист обратил внимание, что такая недоброкачественный напиток может нанести прямой ущерб потребителям.

«Есть преступление, а есть нечистоплотный бизнес. Может, не преступление, но бизнес за счет здоровья, бизнес за счет разрушения виноградарства — потому что, чтобы вырастить виноград и снять с него первый урожай, нужно сначала его посадить, должно пройти пять лет, вы начнете получать виноград. А для того, чтобы получить старую лозу, из которой делаются лучшие вина, нужны десятилетия. Поэтому, конечно, виноградарство для виноделия в условиях засилья балка неконкурентоспособно», — резюмировал он.

Пример отношения к виноделию бывших советских республик

Киселев считает, что СССР был «страной социальных экспериментов».

«Мы экспериментально уничтожали наши виноградники в горбачевские времена. И уничтожили виноградников больше, чем уничтожил их Гитлер во время оккупации. Мы сами это сделали. Мы пробовали вот сейчас производить вино не из винограда и называть это вином. Ну вот уже докатились», — отметил он.

По словам телеведущего, все постсоветские республики, в частности, Молдавия и Грузия, приняли законы о виноделии, хоть и называются по-разному — например, в Грузии — закон о лозе и вине.

«Документ трудной судьбы»

Киселев назвал законопроект, официальное название которого «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации», «документом трудной судьбы». Он был внесен на рассмотрение в Госдуму в середине октября текущего года.

По данным Росстата, площади виноградников в России в 2018 году составили 93,5 тысячи гектаров, из них 75,1 тысяч гектаров находились в плодоносящем возрасте. В течение прошлого года было заложено пять тысяч гектаров виноградников, план Минсельхоза на этот год — 6,7 тысячи гектаров.

Ранее Дмитрий Киселев рассказал о перспективах виноделия в России.