Барецкий и надувная кукла стали героями секс-скандала на Неделе моды в Москве

На Неделе моды в Москве произошел инцидент вокруг провокационной коллекции с эротическими нарядами под названием «Стеснение пропало». Ее придумала дизайнер Вика Чертина в коллаборации с Максимилианом Лапиным, основателем сети магазинов интим-товаров.

На подиуме модели дефилировали в нарядах с кляпами во рту, фалоиммитаторами и различными секс-игрушками. В завершении на помост вышел один из участников показа Стас Барецкий с надувной куклой. Он сымитировал половой акт на подиуме, а затем оторвал голову кукле. Видео инцидента опубликовал Максимилиан Лапин на своей странице в Instagram. Он заявил, что подает в суд на Барецкого.

«В итоге на следующий показ @a_chasovskih и @roma_ramaz меня вообще не пускают в качестве даже модели и запрещают сделать подарки вип гостям. И вот поэтому мы подаем в суд на Барецкого за испорченный реквизит и восстановление справедливости!!!» — посетовал мужчина.

Instagram @maximilian_lapin

Организаторам пришлось дисквалифицировать Чертину и Лапина после такой импровизации Барецкого, а самим авторам коллекции принести извинения организаторам мероприятия. Адвокат Александр Бенхин начал переговоры с представителями фонда Артес, которые являются владельцами бренда и организаторами недели моды Russian Fashion Week.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что первые зрители отреагировали на приквел к фильму Стаса Барецкого «Брат 3. Младший».