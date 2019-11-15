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Первые зрители отреагировали на приквел к фильму «Брат 3. Младший»

, 7:15 | Валентин Черников 69

Интернет-пользователи оценили короткометражку Стаса Барецкого.

Фото: ВКонтакте @brat3prequel

Первые зрители оценили приквел к фильму шоумена Стаса Барецкого «Брат 3. Младший». Короткометражка появилась на YouTube 10 ноября.

«Дабы скрасить время ожидания изголодавшихся зрителей в предвкушении фильма „Брат 3. Младший“, который выйдет в 2020 году, съемочная бригада во главе со Стасом Барецким решила порадовать вас приквелом к грядущему блокбастеру», — заявлено в группе соцсети Вконтакте.

Как сообщают создатели, многие сюжетные ходы и диалоги они взяли из сценарных наработок и рукописей Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. По их словам, прежде они нигде не публиковались. Материалы передали близкие актера и режиссера. Помимо Барецкого в ролике отметились блоггеры VJLink, Хамов и Утопиан.

«Фильму, где снимаются такие звезды, успех обеспечен»;

«Не понял, при чем тут „Брат“, но как артхаусный криминальный вебсериал — пойдет»;

«Кто-то сомневался, что фильм, а, значит, и приквел к нему, будет …… (плохим — Прим. ред.)?» — отреагировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что племянник Бари Алибасова сыграет главную роль в «Брате-3» Стаса Барецкого.

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