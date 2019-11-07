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  4. В полицию Петербурга заявили о похищении ребенка топ-менеджера «Газпрома»

В полицию Петербурга заявили о похищении ребенка топ-менеджера «Газпрома»

, 23:07 | Екатерина Разубаева 112

Мальчик пропал из детского сада 7 ноября. Инцидент запечатлели камеры наблюдения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

36-летняя гражданка Эстонии обратилась в полицию Петербурга с заявлением о похищении мальчика из детского сада. Как сообщает портал 47news, 7 ноября пропал сын топ-менеджера «Газпрома». Незадолго до инцидента женщина забрала из школы старшего ребенка.

Отмечается, что эстонку сопровождали судебные приставы с исполнительным листом Тверского районного суда Москвы. Документ определил женщину законным представителем детей и постановил вернуть их ей.

По факту происшествия ведется расследование. Было установлено, что момент похищения ребенка из детского сада запечатлен на записи с камер наблюдения. Сведений о местонахождении пропавшего пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девятилетняя девочка перепугала жителей подмосковной Балашихи своим исчезновением.

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