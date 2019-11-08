Анастасия Макеева эротично оголила грудь в образе Шахерезады

Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева приятно удивила подписчиков в Instagram. Звезда опубликовала в соцсети снимок, на котором ее женственные формы прикрывает лишь полупрозрачный кусочек желтой материи. При этом грудь артистки можно лицезреть почти во всей красе — ее теледива едва скрывает руками.

Для фотосессии Анастсия Макеева примерила на себя образ восточной красавицы. Актриса позировала в старинном интерьере, создающем атмосферу арабской сказки, в короне на голове и многочисленных драгоценных украшениях.

«А надо что-то писать?» — спросила в подписи к публикации знаменитость.

Instagram @makeevan

Эротичный снимок в образе восточной женщины буквально взорвал соцсеть. Поклонники оставили под фото больше четырех сотен восхищенных комментариев. Фотография набрала около десяти тысяч лайков.

«Роскошная женщина, в великолепной физической форме, в меру озорная, прекрасная актриса!»

«Шахерезада!»

«Приеду и украду»;

«Огонь! Убери ручки», — написали фолловеры.

Однако некоторых подписчиков сексуальный образ 37-летней Анастасии Макеевой отнюдь не вдохновил. Фотография актрисы в образе полуобнаженной девы показалась пользователям чересчур интимной.

«А потом говорят — мужики плохие. Если женщины выставляют фото на всеобщее обозрение»;

«Макеева, тормози!» — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Макеева выложила волшебные фото в образе панночки.