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Видео: красноярцы приняли горящую машину за пожар в полиции

, 20:35 | Анастасия Игонина Видео 74

В социальных сетях появился ролик, на котором из здания валит дым.

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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; ВКонтакте @ombudsmenttttttttttt

В Красноярске пользователи социальных сетей активно обсуждают видео, на котором якобы горит один из городских отделов полиции. Запись была размещена в сообществе ВКонтакте в субботу.

В кадре из дверей здания, на котором написано «полиция», валит густой черный дым. К строению подъезжает пожарная бригада, рядом также находятся сотрудники правоохранительных органов. Пользователи были уверены: в одном из отделений начался серьезный пожар.

Однако в красноярской полиции разъясняют: никакого пожара не было. Произошло возгорание автомобиля, который стоял в ведомственном гараже. Огонь оперативно потушили, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что кровля пятиэтажного дома горит на площади 800 квадратных метров в Кисловодске.

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