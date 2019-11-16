Видео: красноярцы приняли горящую машину за пожар в полиции

В Красноярске пользователи социальных сетей активно обсуждают видео, на котором якобы горит один из городских отделов полиции. Запись была размещена в сообществе ВКонтакте в субботу.

В кадре из дверей здания, на котором написано «полиция», валит густой черный дым. К строению подъезжает пожарная бригада, рядом также находятся сотрудники правоохранительных органов. Пользователи были уверены: в одном из отделений начался серьезный пожар.

Однако в красноярской полиции разъясняют: никакого пожара не было. Произошло возгорание автомобиля, который стоял в ведомственном гараже. Огонь оперативно потушили, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что кровля пятиэтажного дома горит на площади 800 квадратных метров в Кисловодске.