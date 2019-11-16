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  4. Актер Валерий Гаркалин попросил вызвать скорую в ресторан в Москве

Актер Валерий Гаркалин попросил вызвать скорую в ресторан в Москве

, 20:24 | Нюра Незванова 177

Как стало известно 5-tv.ru, госпитализация артисту не требуется.

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

Актер Валерий Гаркалин заставил изрядно побеспокоиться сотрудников ресторана на Тверской улице в Москве поздно вечером 15 ноября. Артист почувствовал себя нехорошо и попросил бармена вызвать ему скорую.

Приехавшие медики осмотрели Гаркалина, но ехать с ними в больницу мужчина категорически отказался, и самостоятельно отправился домой.

По словам очевидцев, причиной плохого самочувствия могло стать алкогольное отравление.

Сейчас артист чувствует себя удовлетворительно, в госпитализации не нуждается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Доронина нашлась в больнице после слухов о пропаже.

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